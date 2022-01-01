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Выбирай Интернет и ТВ в Выбирай.нет!
Узнайте, почему домашний интернет удобнее и выгоднее с нами
Все провайдеры города
Мы подключаем все тарифы локальных, региональных и федеральных провайдеров, получаем честную обратную связь от клиентов по качеству предоставляемых услуг. У нас есть вся необходимая информация, чтобы независимо проконсультировать Вас и подобрать самый выгодный тариф на Домашний Интернет, ТВ, оборудование, связь и другие услуги провайдера.
Без переплат
Мы являемся официальными представителями провайдеров интернета. Поэтому цены на тарифы, акции и спецпредложения обновляются в онлайн- режиме. Подключая интернет через наш сервис, вы напрямую заключаете договор с провайдером и получаете доступ в личный кабинет.
Экономия времени
Удобный сервис сравнения тарифных планов, рейтинг провайдеров, отзывы клиентов и грамотная консультация наших специалистов — мы создали все условия для принятия быстрого и верного решения.
Подарки каждый месяц
Вам доступны не только бонусы от провайдеров, но и подарки от нашей компании. Таким образом вы получаете вдвое больше выгоды.
Секретные тарифы
Подключая интернет через наш сервис, вы получаете доступ к секретным тарифам провайдеров, которых нет на их официальных сайтах.
Тарифы месяца
Подбор тарифа и подключение домашнего интернета и телевидения по любому адресу в Красноярске
Орион телеком
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Orion TV 550
150
Мбит/с
203
Канала
550 руб/мес
билайн
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Для дома 100 Мбит с ТВ
100
Мбит/с
122
Канала
500 руб/мес
Telecoma
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Telecoma + IPTV 75
75
Мбит/с
200
Каналов
650 руб/мес
Дом.ru
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Засмотрись 100 light
100
Мбит/с
132
Канала
415 руб/мес
Axioma
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Обычный интернет КТВ
75
Мбит/с
250
Каналов
500 руб/мес
Ростелеком
ИНТЕРНЕТ+ТВ+СВЯЗЬ
Технологии выгоды
200
Мбит/с
∞
ГБ
137
Каналов
444 руб/мес
Сибсети
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Оптимальный
100
Мбит/с
120
Каналов
500 руб/мес
Игра сервис
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Комфорт и ТВ
100
Мбит/с
220
Каналов
590 руб/мес
ТТК
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Цифровой 1.0.1 + ИТВ "Базовый"
100
Мбит/с
138
Каналов
470 руб/мес
Яр растр
ИНТЕРНЕТ+ТВ
ЭкоМИКС-300
20
Мбит/с
200
Каналов
300 руб/мес
Смартово
ИНТЕРНЕТ+ТВ
СМАРТ 100
100
Мбит/с
200
Каналов
800 руб/мес
Крастелекомсервис
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Стандарт+
15
Мбит/с
100
Каналов
450 руб/мес
Красноярская сеть
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Супер простой
100
Мбит/с
30
Каналов
350 руб/мес
Радиоимпульс
ИНТЕРНЕТ+ТВ
Интернет 6 + КТВ
6
Мбит/с
150
Каналов
300 руб/мес
Подключаем интернет за 1 день
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Получите консультацию
В течение 15 минут получите подробную консультацию специалиста по заявке
на подключение
на подключение
Выберите время
для подключения
для подключения
Выберите удобное время для подключения и ожидайте мастера
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