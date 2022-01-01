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Мы подключаем все тарифы локальных, региональных и федеральных провайдеров, получаем честную обратную связь от клиентов по качеству предоставляемых услуг. У нас есть вся необходимая информация, чтобы независимо проконсультировать Вас и подобрать самый выгодный тариф на Домашний Интернет, ТВ, оборудование, связь и другие услуги провайдера.
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Мы являемся официальными представителями провайдеров интернета. Поэтому цены на тарифы, акции и спецпредложения обновляются в онлайн- режиме. Подключая интернет через наш сервис, вы напрямую заключаете договор с провайдером и получаете доступ в личный кабинет.
Экономия времени
Удобный сервис сравнения тарифных планов, рейтинг провайдеров, отзывы клиентов и грамотная консультация наших специалистов — мы создали все условия для принятия быстрого и верного решения.
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Вам доступны не только бонусы от провайдеров, но и подарки от нашей компании. Таким образом вы получаете вдвое больше выгоды.
Секретные тарифы
Подключая интернет через наш сервис, вы получаете доступ к секретным тарифам провайдеров, которых нет на их официальных сайтах.
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Поиск провайдера по адресу в Красноярске

Список всех доступных провайдеров домашнего интернета и телевидения в Красноярске. Ознакомьтесь с лучшими тарифами, акциями и честными отзывами об интернет-провайдерах. Сравните параметры провайдеров и выберите самого выгодного!

Орион телеком
3.9
Читать отзывы
от 150 р/мес   до 500 Мбит/с
Тарифы Подробнее Подключить
от 150
руб/мес
до 500
Мбит/сек
Подробнее
Ростелеком
3.6
Читать отзывы
от 400 р/мес   до 500 Мбит/с
Тарифы Подробнее Подключить
от 400
руб/мес
до 500
Мбит/сек
Подробнее
Telecoma
3.4
Читать отзывы
от 100 р/мес   до 300 Мбит/с
Тарифы Подробнее Подключить
от 100
руб/мес
до 300
Мбит/сек
Подробнее
Дом.ru
4.4
Читать отзывы
от 7 р/мес   до 750 Мбит/с
Тарифы Подробнее Подключить
от 7
руб/мес
до 750
Мбит/сек
Подробнее
Игра сервис
3.8
Читать отзывы
от 100 р/мес   до 1000 Мбит/с
Тарифы Подробнее Подключить
от 100
руб/мес
до 1000
Мбит/сек
Подробнее
Сибсети
3.8
Читать отзывы
от 390 р/мес   до 500 Мбит/с
Тарифы Подробнее Подключить
от 390
руб/мес
до 500
Мбит/сек
Подробнее
Телекта
4.9
Читать отзывы
от 199 р/мес   до 8 Мбит/с
Тарифы Подробнее Подключить
от 199
руб/мес
до 8
Мбит/сек
Подробнее
Sistematics
5.0
Читать отзывы
от 2000 р/мес   до 20 Мбит/с
Тарифы Подробнее Подключить
от 2000
руб/мес
до 20
Мбит/сек
Подробнее
Ростелеком Бизнес
0.0
Читать отзывы
от 2600 р/мес   до 30 Мбит/с
Тарифы Подробнее Подключить
от 2600
руб/мес
до 30
Мбит/сек
Подробнее
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Выбирай Интернет и ТВ в Выбирай.нет!
Узнайте, почему домашний интернет удобнее и выгоднее с нами
Все провайдеры города
Мы подключаем все тарифы локальных, региональных и федеральных провайдеров, получаем честную обратную связь от клиентов по качеству предоставляемых услуг. У нас есть вся необходимая информация, чтобы независимо проконсультировать Вас и подобрать самый выгодный тариф на Домашний Интернет, ТВ, оборудование, связь и другие услуги провайдера.
Без переплат
Мы являемся официальными представителями провайдеров интернета. Поэтому цены на тарифы, акции и спецпредложения обновляются в онлайн- режиме. Подключая интернет через наш сервис, вы напрямую заключаете договор с провайдером и получаете доступ в личный кабинет.
Экономия времени
Удобный сервис сравнения тарифных планов, рейтинг провайдеров, отзывы клиентов и грамотная консультация наших специалистов — мы создали все условия для принятия быстрого и верного решения.
Подарки каждый месяц
Вам доступны не только бонусы от провайдеров, но и подарки от нашей компании. Таким образом вы получаете вдвое больше выгоды.
Секретные тарифы
Подключая интернет через наш сервис, вы получаете доступ к секретным тарифам провайдеров, которых нет на их официальных сайтах.
Скоростной и стабильный интернет
В квартиру
от 250 руб
В офис
от 450 руб
В частный дом
от 500 руб

Тарифы месяца

Подбор тарифа и подключение домашнего интернета и телевидения по любому адресу в Красноярске

Орион телеком

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Orion TV 550

wifi 150

Мбит/с

tv 203

Канала

550 руб/мес

 

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билайн

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Для дома 100 Мбит с ТВ

wifi 100

Мбит/с

tv 122

Канала

500 руб/мес

 

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Telecoma

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Telecoma + IPTV 75

wifi 75

Мбит/с

tv 200

Каналов

650 руб/мес

 

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Дом.ru

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Засмотрись 100 light

wifi 100

Мбит/с

tv 132

Канала

415 руб/мес

 

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Axioma

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Обычный интернет КТВ

wifi 75

Мбит/с

tv 250

Каналов

500 руб/мес

 

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Ростелеком

ИНТЕРНЕТ+ТВ+СВЯЗЬ

Технологии выгоды

wifi 200

Мбит/с

10gb

ГБ

tv 137

Каналов

444 руб/мес

 

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Сибсети

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Оптимальный

wifi 100

Мбит/с

tv 120

Каналов

500 руб/мес

 

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Игра сервис

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Комфорт и ТВ

wifi 100

Мбит/с

tv 220

Каналов

590 руб/мес

 

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ТТК

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Цифровой 1.0.1 + ИТВ "Базовый"

wifi 100

Мбит/с

tv 138

Каналов

470 руб/мес

 

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Яр растр

ИНТЕРНЕТ+ТВ

ЭкоМИКС-300

wifi 20

Мбит/с

tv 200

Каналов

300 руб/мес

 

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Смартово

ИНТЕРНЕТ+ТВ

СМАРТ 100

wifi 100

Мбит/с

tv 200

Каналов

800 руб/мес

 

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Крастелекомсервис

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Стандарт+

wifi 15

Мбит/с

tv 100

Каналов

450 руб/мес

 

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Красноярская сеть

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Супер простой

wifi 100

Мбит/с

tv 30

Каналов

350 руб/мес

 

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Радиоимпульс

ИНТЕРНЕТ+ТВ

Интернет 6 + КТВ

wifi 6

Мбит/с

tv 150

Каналов

300 руб/мес

 

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